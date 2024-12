Los geht's

Guten Morgen, liebe Hessinnen und Hessen. The most wonderful time of the year ist (leider?) schon wieder vorbei. Willkommen zurück im All- und am Brückentag. Während vermutlich noch 98 Prozent dieses Bundeslandes im nachweihnachtlichen Bett liegen und das Essen der vergangenen Tage verdauen, starten wir an dieser Stelle mit dem vorletzten Morgenticker dieses Jahres. Mein Name ist Mark Weidenfeller. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Wünsche haben, schreiben Sie gerne eine E-Mail.