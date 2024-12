Bildergalerie

1/28 | Zebra im Opel-Zoo, Oktober 2024 Amidou - "der Lobenswerte" - so wurde der jüngste Nachwuchs der Böhmzebras im Opel-Zoo in Kronberg im Taunus getauft. Das Hengst-Fohlen kam am 23. September 2024 zur Welt. Böhmzebras sind eine Unterart der Steppenzebras und kommen nur in Afrika südlich der Sahara vor. Im Opel-Zoo grast Amidou bereits mit seiner Mutter und den anderen Herdenmitgliedern in der großen Afrika-Savanne, zusammen mit Giraffen, Impalas und Streifengnus. Bild © Archiv Opel-Zoo