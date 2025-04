Freibadsaison in Wolfhagen startet

Meine Kollegin Steffi Küster steuert eine schöne Nachricht aus Nordhessen bei: Die Freibadsaison geht los! Und zwar nicht, wie ich immer dachte, in Frankfurt im Hausener Freibad, sondern offenbar eröffnet das Erlebnisbad in Wolfhagen (Kassel) in Hessen die Saison. Oder kennen Sie ein Freibad, das dieses Jahr noch früher dran war? Los geht es am Sonntag, ab dann können Schwimmerinnen und Schwimmer in Wolfhagen ihre Bahnen unter freiem Himmel ziehen. Dank einer Biogasanlage in der direkten Nachbarschaft ist das Wasser garantiert 25 Grad warm. Und das Beste: Der Eintritt ist am Sonntag frei. Und das Wetter soll auch ganz gut werden.

Das Erlebnisbad in Wolfhagen Bild © Stadt Wolfhagen

Neben dem warmem Wasser warten auch Aquafit-Schnupperkurse, ein Strömungskanal (für alle, die mal gegen den Strom schwimmen wollen), Spielmobil-Action, Tischtennis, Volleyball - und der Kiosk von Ali Soydemir auf Freibad-Fans.