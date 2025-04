Klimastreik in Frankfurt, Darmstadt und Wiesbaden

Es sind Ferien und die Jugend im Rhein-Main Gebiet will offenbar die freie Zeit heute nutzen, um auf die Straße zu gehen - zum Klimastreik. In Frankfurt und Darmstadt treffen sich die Klimaaktivisten um 15 Uhr, in Frankfurt auf dem Römerberg und in Darmstadt auf dem Friedensplatz. Dort startet der Demonstrationszug um 16 Uhr und läuft über die Bleichstraße zu einer Zwischenkundgebung beim CDU-Büro und endet am Luisenplatz. Die Polizei erwartet 1.000 Teilnehmende, Autofahrer sollten die Darmstädter Innenstadt am Nachmittag meiden.

Ein Bündnis aus Organisationen wie Attac, dem Deutschen Gewerkschaftsbund oder Fridays For Future ruft zu dem Protest auf. Die Aktivisten wollen der neuen Bundesregierung sagen, dass sie zu wenig für den Klimaschutz und damit für junge Generationen tue. In Wiesbaden treffen sich die Klimaaktivisten schon um 12 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz zu einer Performance. Plastikmüll soll gesammelt und an die Kleidung geklebt werden. Die Aktion nennt sich Plastikmensch.