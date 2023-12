Straßensperrungen wegen Hochwassers

Der viele Regen hat Bewohner und Einsatzkräfte über Weihnachten in vielen Regionen Deutschlands vor Herausforderungen gestellt. Während etwa in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen aber ganze Teile von Ortschaften evakuiert wurden, ist die Hochwasserlage in Hessen vergleichsweise harmlos. An den relevanten Pegeln seien den Prognosen zufolge die Höchststände zum großen Teil erreicht oder bereits durchlaufen, teilte das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) mit.

Das äußert sich am frühen Mittwochmorgen so: Lediglich an der Weser bei Bad Karlshafen (Kreis Kassel) ist die Meldestufe 3 überschritten. In Nord- und Mittelhessen ist zudem an insgesamt sechs Messstellen die Meldestufe 2 überschritten, verschiedene Polizeistationen berichteten von gesperrten Straßen infolge von Hochwasser. An 24 weiteren Stellen in Hessen ist die erste Meldestufe erreicht. Den Orten an Main und Rhein steht die Scheitelwelle aber wohl noch bevor, wie meine Kollegen hier aufgeschrieben haben.

In Langenselbold im Bereich der Gründau und der Kinzig waren am Dienstag zahlreiche Wiesen und Felder überflutet. Bild © 5vision.news

Für alle, die es ganz genau wissen wollen, hat mein Kollege Jan Eggers eine interaktive Karte zu den aktuellen Pegelständen erstellt. Bitteschön: