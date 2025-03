Auszeichnung für Holocaust-Überlebende Eva Szepesi

Die Jüdische Gemeinde Frankfurt verleiht heute Abend ihre höchste Auszeichnung, das Ehrensiegel in Silber, an Eva Szepesi. Die Auschwitz-Überlebende bekommt die Ehrung für ihr unermüdliches und bewegendes Engagement als Zeitzeugin sowie für ihren langjährigen Einsatz für das jüdische Leben in Frankfurt.

Szepesi wurde 1932 in Budapest geboren und als Zwölfjährige in das Konzentrationslager Auschwitz deportiert. Erst 50 Jahre nach der Befreiung begann sie über ihre Erfahrungen zu sprechen. Die heute 92-Jährige lebt seit Jahrzehnten in Frankfurt.