Hundeköder mit Gift und Rasierklingen

Achtung Hundehalter: Es werden wieder vermehrt Giftköder gefunden, etwa gestern in Wiesbaden. Die Stadtpolizei hat mehrere solcher Köder auf einer Wiese in der Zweibörnstraße gefunden, wie sie mitteilte . Die Wiese soll demnach nicht betreten werden. Ein paar Köder seien zertreten und es dauere, bis die Wiese gereinigt sei. Gefahr für Mensch und Tier ist nicht auszuschließen, so die Stadt.

Weitere Köder gab es am Wochenende in Bad Homburg. Dort hat die Polizei Wurststücke mit Rasierklingen auf einer Wiese in der Heuchelheimer Straße sichergestellt. In Gorxheimertal-Trösel (Bergstraße) sind es mit Draht präparierten Köder gewesen. Ein Anwohner hat sie in seinem Garten gefunden. In allen Fällen ermittelt die Polizei.