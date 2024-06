Bussard-Attacken gegen Jogger eher selten

Es folgt die Tier-Meldung des Tages:

Bussard-Attacken gegen Jogger sind nach Einschätzung von Experten eher selten. In der Zeit der Brutaufzucht seien einzelne Paare "übernervös", sagte Ingo Hausch von der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz. Die Greifvögel seien an langsame Spaziergänger gewöhnt, könnten jedoch durch die schnelleren Bewegungen von Joggern so gereizt werden, dass sie angriffen.

Auch das Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie spricht bei Greifvögel-Angriffen gegen Menschen von "äußerst seltenen Einzelereignissen". Bei den attackierenden Vögeln handele es sich ausschließlich um Mäusebussarde. Die Behörde registriere pro Jahr rund ein Dutzend Fälle.

Die Stadt Wiesbaden hatte gewarnt, Jogger und Mountainbiker sollten in der Natur Vorsicht walten lassen, wenn von Mai bis Juli Bussarde ihre Nester errichten und Junge aufziehen. Es habe in der Landeshauptstadt in der Vergangenheit mehrere Angriffe gegeben.