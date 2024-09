Linden entscheidet über Stadthalle

Abriss und Neubau oder Sanierung? Die Stadtverordneten in Linden (Gießen) müssen heute darüber entscheiden, was mit ihrer Stadthalle passieren soll. Denn der Bau aus den 80er Jahren kommt so langsam in die Jahre. Allein der Boden sei in den letzten Jahren für 50.000 Euro in Stand gesetzt worden, heißt es in der Beschlussvorlage - jetzt gebe es schon wieder neue Schäden. Die Prognose: Irgendwann muss die Halle wohl für Sportveranstaltungen gesperrt werden. Die Kosten für Sanierung oder Neubau an gleicher Stelle werden auf mindestens sieben Million Euro geschätzt.