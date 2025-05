Hessens Verkehrsverbünde werden 30

In unserer Morgentickerrunde gibt es heute zwei Geburtstage zu feiern: Am 28. Mai 1995, also vor genau 30 Jahren, wurden die beiden großen hessischen Verkehrsverbünde RMV und NVV gegründet. Wenn sie bei uns im Morgenticker auftauchen, dann leider meistens mit Verspätungs- oder Ausfallmeldungen. Aber auch über den Ausbau von Strecken oder Innovationen wie selbstfahrende Autos haben wir an dieser Stelle schon berichtet.

Bei allem Ärger im Alltag über Verspätungen - ohne den Öffentlichen Nahverkehr würde in Hessen nichts mehr laufen: 2024 hat der RMV laut einer Prognose 825 Millionen Fahrten verzeichnet, beim NVV waren es mehr als 80 Millionen. Und beide Verbünde wachsen weiter.

Das sehen die Macher als Erfolg, also wird heute mit geladenen Gästen unter anderem im Frankfurter Römer gefeiert. Den ganzen Sommer über dann aber auch immer wieder mit Fahrgästen: mit einem Gewinnspiel und Musikauftritten an Bahnhöfen. Beim NVV in Nordhessen steigt am 20. September ein großes Mobilitätsfest am Hauptbahnhof in Kassel.

Im Morgenticker ehren wir die Verkehrsverbünde mit einer unserer beliebten Umfragen: