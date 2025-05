Französischer Schauspieler trägt Oberursel-Jacke in Cannes Kleiner Klub, großes Kino

Auf dem roten Teppich bei den Filmfestspielen in Cannes trug der französische Schauspieler Vincent Macaigne eine alte Trainingsjacke des FC 04 Oberursel. Im Taunus freut man sich über den neuen Edelfan – und hofft, ihn bald auf dem Sportplatz begrüßen zu können.

Es gibt Vereine, die brauchen Jahre und Jahrzehnte, um endlich auf der großen Bühne anzukommen. Dann wieder gibt es Klubs, die es recht schnell nach oben spült, dank eines potenten Sponsors oder kluger Leute im Management. Und dann gibt es noch Vereine, die einfach so, an nur einem Abend, auf der großen Bühne landen. Und damit Vorhang auf und Film ab für den FC 04 Oberursel.

Videobeitrag Oberursel in Cannes Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Der Hessenpokalsieger von 1952 kickt zwar aktuell in der Kreisoberliga Hochtaunus und ist dementsprechend auch im 121. Jahr des Bestehens weit vom Profifußball entfernt. Dafür hatte der Klub aber nun einen gelungenen Auftritt auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Bei den Internationalen Filmfestspielen in Cannes trug nämlich der französische Film- und Theaterschauspieler Vincent Macaigne eine alte Trainingsjacke des FCO. Und sorgte im Taunus damit für Aufsehen.

"Oberursel in der Welt des Glamours und Glitzers"

Der FC 04 Oberursel auf dem roten Teppich, eine alte Trainingsjacke zwischen Smokings und kleinen Schwarzen? Für die Hessen großes Kino. "Die Vereinskollektion hat nur darauf gewartet, dass ein Promi das Potential erkennt und dann auf dem roten Teppich ausführt", scherzt Alexander Barz, Vorstandsmitglied und Jugendleiter des FC. "Wir machen wahrscheinlich nicht so viel her wie der gute Vincent, was den Medienrummel angeht. Aber jetzt, wo er vorgelegt hat, können wir nachziehen und die Oberursel-Kollektion in die weite Welt des Glamour und Glitzer tragen."

Macaigne, für die, die es nicht wissen, ist eines der heißesten Eisen in der französischen Film- und Theaterwelt, bereits fünfmal für den Cesar, den nationalen Filmpreis Frankreichs nominiert, bekannt aus Filmen wie "Das Leben ist ein Fest" und "Der Nachtarzt". Und dann mit Oberurseler Jacke in Cannes? Er habe die Jacke in einem Second-Hand-Laden in Paris gekauft, ließ Macaigne die ARD-Reporterin Anna Wollner wissen. Wie sie aus Hessen nach Paris kam, lässt sich indes wohl nicht mehr eruieren. Gäbe aber einen schönen Plot für einen Detektivfilm ab.

"Vielleicht gibt es eine Kollaboration mit Vincent"

Beim FC freut man sich derweil über den prominenten Neuzugang / Edelfan und das damit verbundene Medieninteresse. Und natürlich sind sich der Oberurseler Fußball und das französische Kino nicht allzu fremd. "Beides ist eine hohe Kunst, beides ist filigran. Bei uns auf dem Platz nicht immer, neben dem Platz dafür umso mehr. Die Trainer geben sich größte Mühe, die Spieler zu orchestrieren", so Barz. "Wir sind eine tolle Gemeinschaft. Das verbindet uns mit dem Kino: Da arbeitet der Regisseur mit der ganzen Crew an einem Film."

Ob nun bald Filmstars auf der ganzen Welt alte Oberursel-Jacken tragen, ist schwer vorherzusagen, aber warum denn nicht? "Vielleicht gibt es eine Kollaboration mit Vincent. Er könnte ja ein paar Stücke designen", scherzt Barz. "Ansonsten bietet sich unser Jubiläumstrikot an, das wir im letzten Jahr zum 120. Bestehen neu aufgesetzt haben. Wer das haben möchte, kann das jederzeit bei uns ordern." Wahrscheinlich eine gute Geldanlage, wenn die Preise nach einer der nächsten Oscar-Verleihungen dann in die Höhe schießen.

"Dann bekommst du den passenden Fanschal zur Jacke"

Mit Macaigne besteht derweil schon Kontakt, wenngleich nur rudimentär über die Sozialen Medien. Unter einem Bild, das der Schauspieler in FC-Jacke bei Instagram teilte, antwortete der Klub: "Schönes Outfit! Falls du mal in der Umgebung von Frankfurt bist, freuen wir uns, dich auf unserem Fußballplatz zu begrüßen. Dann bekommst du auch den passenden Fanschal zu deiner Jacke." Macaigne hat den Post zumindest gesehen, allerdings noch nicht geantwortet. Aber als Filmstar und Fashion-Icone hat man eben auch viel zu tun.

Die Einladung allerdings steht. "Ich hoffe, er kommt zum Brunnenfest. Dann erlebt er direkt eine tolle Party. Besser als in Cannes", sagt René Schöne vom Verein, auch wenn das wahrscheinlich eine Aussage ist, die sich auch gut in einem Märchenfilm machen würde. Aber vielleicht kommt er ja tatsächlich mal vorbei. Ein Arthouse-Kino hat Oberursel übrigens auch. Nur einen Second-Hand-Laden sucht man vergebens.