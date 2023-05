Geldautomat in Offenbach gesprengt

In einer Bankfiliale am Stadion am Bieberer Berg in Offenbach haben Unbekannte einen Geldautomaten gesprengt. Gegen 3.30 Uhr heute früh ging der Alarm in der Bank los. Nach Angaben der Polizei ist unklar, ob der oder die Automaten-Sprenger Bargeld mitnehmen konnten. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt. Weil niemand in der direkten Nähe des Stadions wohnt, gibt es bis jetzt auch keine Zeugenaussagen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.