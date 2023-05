Gedenken an Zerschlagung von Gewerkschaften durch Nationalsozialisten

Heute vor 90 Jahren haben die Nationalsozialisten die freien Gewerkschaften in Deutschland zerschlagen. Am 2. Mai 1933 stürmten SA und SS die Gewerkschaftshäuser . Menschen wurden verschleppt und ermordet. Viele kamen danach in Konzentrationslagern um.

Daran soll heute auch in Hessen erinnert werden, zum Beispiel in Gießen: Um 12 Uhr gibt es eine Gedenkstunde in der Schanzenstraße, wo damals das Haus des Gewerkschaftsbundes gestanden hat. Am Vormittag gedenken Gewerkschafter im DGB-Haus in der Spohrstraße in Kassel an die Opfer. Und in Limburg soll heute Abend an die Zerschlagung der Gewerkschaften erinnert werden, ab 19 Uhr in der Josef Kohlmaier Halle.