"GNTM": Maike aus Frankfurt ist raus

In der TV-Castingshow "Germany's Next Topmodel" hat die Frankfurter Medizinstudentin Maike den Einzug in die Top Ten knapp verpasst. Damit ist als hessische Kandidatin nur noch "Best Agerin" Nicole aus Offenbach dabei. Moderatorin Heidi Klum und Gastjuror Thomas Hayo warfen der 23-jährigen Maike in der gestern bei ProSieben ausgestrahlten Sendung unter anderem vor, auf ihren High Heels zu zaghaft und verkrampft über einen unebenen Beton-Catwalk gelaufen zu sein. (Das geht natürlich gar nicht.)

Auch beim Foto-Shooting im Kostüm einer Punkband habe Maike keinen magischen Moment geschaffen. (Anders hingegen "Tokio Hotel" mit Heidis Ehemann Tom gestern Abend in der Batschkapp in Frankfurt, dazu später mehr auf hessenschau.de.) Jedenfalls war Maike im April als Nachrückerin in die Schar der Nachwuchs-Models gekommen. Sie bereut ihr Gastspiel bei "GNTM" aber nicht: "Ich hatte eine richtig, richtig schöne Zeit", sagte sie. Meine Kollegin Clarice Wolter hingegen sagt: "Wir brauchen mehr Ärzte als Models." Recht hat sie.