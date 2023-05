Der musikalische Clash ist seit 15 Jahren Programm beim Music Discovery Project: Klassik trifft da mal auf Pop, Techno oder Metal. In diesem Jahr steht das hr-Sinfonieorchester mit Sängerin und Rapperin Namika auf der Bühne. Für sie ist dieses Experiment "mindblowing".

Ein Dirigent, der sich ständig um die eigene Achse dreht? Schon bei den Proben wird deutlich: Beim Music Discovery Project läuft vieles anders. Die Musik spielt nicht nur vor Dirigent Frank Strobel, sondern auch hinter ihm: vorne das hr- Sinfonieorchester mit Instrumenten wie Harfe, Violine und Klarinette, hinten Sängerin Namika samt Schlagzeuger, Bassist, Keyborder und Backgroundsängerin.

Auch musikalisch ist Dirigent Strobel gefordert. Ein Orchester und eine Band hätten unterschiedliche Arten zu proben. "Wir haben manchmal unterschiedliche Philosophien." Während ein Orchester es gewohnt sei, "ein bisschen zu atmen", spiele eine Band "gerade durch", so Strobel.

In den Proben merkt man von diesen Unterschieden nichts - vielleicht auch, weil sich das Sinfonieorchester seit 15 Jahren immer wieder der Herausforderung stellt, zwei musikalische Welten zu vereinen. Auch Strobel hat damit schon Erfahrung, 2010 leitete der Chefdirigent des WDR Funkhausorchesters die Music Discovery Project-Ausgabe mit der Hip-Hop-Band Blumentopf.

Music Discovery Project 2023

Namika, Bogusław Furtok am Kontrabass und das hr-Sinfonieorchester unter der Leitung von Frank Strobel am 5. und 6. Mai in der Jahrhunderthalle in Frankfurt und am 6. Mai ab 20 Uhr auch im Livestream .

