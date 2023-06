Frankfurter Feuerwehr warnt vor Waldbrandgefahr

Die Frankfurter Feuerwehr warnt in Folge der anhaltenden Trockenheit vor einer steigenden Waldbrandgefahr. Feuerwehrsprecher Markus Brinkmann sagte dem hr heute Morgen, außerhalb der ausgewiesenen Grillplätze sei es ganzjährig verboten, im Wald ein Feuer zu entfachen. Wer im Wald unterwegs sei, sollte sich derzeit besonders umsichtig verhalten: "Wachsam sein, Augen offenhalten - und die Feuerwehr rufen, wenn man zum Beispiel ein Grillfeuer entdeckt, das nicht richtig ausgemacht ist." Auch ungünstiger Funkenflug könne Brände verursachen.

Am Wochenende waren die Einsatzkräfte bereits zu mehreren Böschungsbränden ausgerückt. Auf Höhe der Friedberger Landstraße brannten am Sonntag an der A661 ein Baum und Sträucher am Fahrbahnrand. Am Samstag musste ein 300 Meter langer Grünstreifen entlang des Bahndamms am Ostbahnhof gelöscht werden. Der Deutsche Wetterdienst weist aktuell für die Stadt Frankfurt und weite Teile des Rhein-Main-Gebiets sowie Südhessens Stufe 4 von 5 des Waldbrand-Gefahrenindex' aus.