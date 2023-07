Hunderte Euro Unterschied: Wasserpreise in Hessen variieren stark

Die Preise fürs Wasser steigen. Und zwar nicht nur um ein paar Cent, sondern kräftig. Die Kunden der Wasserversorger spüren, dass die Teuerung kommt: nach Strom und Gas ist jetzt auch unser wertvollstes Gut dran. Schon jetzt gibt es große Unterschiede bei den Trinkwasser-Preisen. Zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Preis pro Jahr klafft in Hessen ein Unterschied von 732,51 Euro. In Lorsch ist es am günstigsten, in Ottrau am teuersten: