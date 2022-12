Hilfskonvoi von Fulda in die Ukraine

In Fulda startet am 3. Januar ein Hilfskonvoi nach Lemberg in die Ukraine. Mit zwei Transportern und einem Klein-Lkw werden Hilfsgüter in das vom Krieg gegen Russland betroffene Land gebracht. Transportiert werden Stromgeneratoren, eine Industrie-Waschmaschine für ein Waisenhaus, Winterkleidung, Verbandsmaterial, Medikamente, Hygieneartikel, Babynahrung, Windeln und nützliche Technik wie etwa Powerbanks zum Aufladen von Handys oder Taschenlampen. Lichtquellen sind wegen der Stromausfälle sehr begehrt in der Ukraine.

Organisiert wird der Transport von den Vereinen "People for People Fulda " und "Fulda stellt sich quer ". Wer in den nächsten Tagen noch Spenden für die Ukraine beisteuern möchte, kann sie täglich von 10 bis 14 Uhr bei "Fulda stellt sich quer" im Gallasiniring 30 (2. Etage) in Fulda abgegeben.