Böllerverbot am Eisernen Steg in Frankfurt Feuerwerk: Was wo an Silvester möglich ist - und wo nicht

Erstmals seit Pandemie-Beginn gilt an Silvester kein Feuerwerk-Verkaufsverbot mehr. Doch mancherorts schränken die Städte das Zünden und Abfeuern eigenständig ein. In Frankfurt gilt am Eisernen Steg und an Bahnhöfen über Mitternacht ein Böllerverbot.