Feuerwehreinsätze nach Unwetter

Starkregen hat seit dem späten Abend insbesondere in Südhessen für einige Feuerwehreinsätze gesorgt. In Darmstadt-Wixhausen lief eine Unterführung voll Wasser, auch in Neckarsteinach (Bergstraße) und Weiterstadt (Darmstadt-Dieburg) wurden Unterführungen "leicht geflutet", wie ein Polizeisprecher sagte. Nennenswerte Schäden habe es aber glücklicherweise nicht gegeben.

Die Regenmengen waren allerdings ordentlich: In Gründau-Breitenborn (Main-Kinzig) kamen in der Nacht binnen einer Stunde bis zu 67 Liter Regen pro Quadratmeter herunter, in Darmstadt wurden in der Spitze 59 Liter gemessen. Am Hoherodskopf im Vogelsberg waren es 45 Liter.