Polizei schnappt Achter-Bande nach Überfällen

Die Polizei hat nach Raubüberfällen auf eine Tankstelle in Habichtswald-Dörnberg und ein Geschäft in Wolfhagen (Kassel) eine achtköpfige Bande ins Visier genommen. Wie die Beamten am Morgen mitteilten, gehörten zu dieser sieben männliche Verdächtige, die bei der Tat 14, 16, 19 und 20 Jahre alt waren und ein zur Tatzeit zwölfjähriges Mädchen. Sie wohnen in Zierenberg, Wolfhagen und Ahnatal. Der erste Raubüberfall hatte sich am 11. Oktober an der Tankstelle ereignet, zwei Täter hatten dabei die Kassiererin mit einem Messer bedroht und Bargeld erbeutet. Am 24. Oktober überfiel die Bande das Geschäft in Wolfhagen, dabei setzten sie wieder ein Messer ein, schlugen dem Geschäftsinhaber zudem auf den Kopf und erbeuteten auch hier Bargeld. Nach den Vernehmungen wurden alle acht Tatverdächtige wieder frei gelassen, gegen sie wird weiter wegen schweren Raubes ermittelt.