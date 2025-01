Hündin nach Sturz in tiefen Schacht wohlauf

Nach dem Sturz in einen acht Meter tiefen Schacht vor einigen Tagen hat sich die kleine Hündin von dem Unglück erholt. "Gigi" war beim Toben in einem Garten in Kassel in einen Entwässerungsschacht gefallen. Höhenretter halfen den Hund aus dem Schacht, nach zwei Stunden war er wieder in den Armen der Hundebesitzerin.

Die Tochter der Familie, die inzwischen in Berlin wohnt, war zu den Feiertagen nach Kassel zurückgekehrt - mit Gigi. Kurz zuvor hatte in dem Schacht noch Wasser gestanden, wie Julia Voge aus Kassel, die Mutter der Hundebesitzerin, dem hr erzählt. Sie hatte das Wasser an dem Morgen erst abgepumpt. Gigi überstand das Unglück unverletzt.