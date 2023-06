Update zu tödlichem Unfall in Bebra - Transporterfahrer flüchtig

Zu dem tödlichen Unfall in Bebra (Hersfeld-Rotenburg) hat die Polizei nun weitere Details genannt. Demnach war ein 18 Jahre alter Autofahrer mit seinem Wagen auf der B27 in Richtung Bad Hersfeld unterwegs. Ein Transporter befuhr die Strecke in der Gegenrichtung.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es in Höhe des Klärwerks zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. In Auto saßen neben dem Fahrer noch drei weitere Menschen. Ein 17 Jahre alter Beifahrer auf dem Rücksitz starb noch an der Unfallstelle. Der 18 Jahre alte Fahrer, die 16-jährige Beifahrerin und ein 15-Jähriger wurden schwer verletzt.

Der Fahrer des Transporters flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle. Die Einsatzkräfte konnten ihn bislang nicht finden. Auch die Suche mit einem Hubschrauber verlief ergebnislos. Die Bundesstraße war für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen für etwa viereinhalb Stunden gesperrt.