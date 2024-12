Tag des Ehrenamts - was machen Sie so?

Es gibt richtig bescheuerte Welttage. Der Welttag der Weißwurst ist so einer. Heute aber ist "International Volunteer Day" - auf gut deutsch: Tag des Ehrenamts. Was ein sinnvoller Tag! Mehr als zwei Millionen Bürgerinnen und Bürger sind in Hessen laut Staatskanzlei ehrenamtlich im sozialen, kulturellen, politischen, gesellschaftlichen oder sportlichen Bereich engagiert. Davon lesen sicher auch viele diesen Morgenticker.

Frei nach dem Motto "Tue Gutes und sprich darüber" möchte ich Sie daher einladen an dieser Umfrage teilzunehmen. Wo sind Sie ehrenamtlich engagiert? Gerne können Sie es mir detaillierter per Nachricht schreiben, was Sie genau tun und warum Sie das tun. Falls Ihr Ehrenamt nicht so recht auf diese Liste passt, schreiben Sie mir auch gerne.

Voting Wo sind Sie ehrenamtlich engagiert? Bis zu 12 Antworten möglich 0/12 Politisches Ehrenamt (Stadtpolitik, Wahlhelfer, Magistrat...) Hilfe für alte Menschen In der Jugendarbeit Im Sport- und Freizeitverein (Fußballtrainerin, Schwimmlehrer, Gruppenleiter, ...) Bei der Freiwilligen Feuerwehr / im Rettungsdienst / Seelsorge In der Kirchengemeinde Flüchtlingshilfe Ehrenämter im Job (z.B. Betriebsrat) Im Naturschutz/Tierschutz aktiv In der Kultur Hilfe für Menschen mit Behinderung gar nicht bzw. will nur die Ergebnisse sehen

Falls Sie es gerne ehrenamtlich aktiv sein wollen, aber nicht so recht wissen wo: https://www.ehrenamtssuche-hessen.de/ :-)