Turmfalke brütet in Blumenkasten in Romrod

Das ist wirklich eine nette Tiergeschichte! Klaus Schäfer aus Romrod (Vogelsberg) hat unerwartete tierische Mitbewohner: Ein Turmfalke hat sich just einen seiner Blumenkästen als Brut- und Nistplatz ausgesucht. Und das Nest ist offenbar auch schon voll ausgelastet. Der Greifvogel ziehe fünf kleine Nachkommen in dem Blumenkasten an seinem Wohnhaus auf. So herzig, wie die Menschen in der Schweiz zu sagen pflegen. "Ist für uns was Ungewöhnliches", schreibt Klaus Schäfer. Ginge mir auch so. 🥰