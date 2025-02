Wintersportgebiete bereit für Saisonendspurt

Die beiden größten Wintersportgebiete in Hessen rüsten sich für den Saisonendspurt dieses Wochenende. Dank etwas Neuschnee und dem Einsatz von Schneekanonen können die Wintersportler auf der Wasserkuppe und in Willingen noch einmal die Ski anschnallen. Zudem besteht die Hoffnung, dass sich nach dem meist trüben Wetter in den vergangenen Tagen die Sonne wieder blicken lässt.

In Hessens höchstem Skigebiet wird in der Ski- und Rodelarena auf der Wasserkuppe der Liftbetrieb wieder aufgenommen. "Wir haben noch bis zu 60 Zentimeter Schnee auf der Märchenwiesenpiste", sagte ein Sprecher. Geöffnet haben die Lifte heute von 10 bis 22 Uhr, morgen und Sonntag von 9.30 bis 18 Uhr und am Rosenmontag von 10 bis 18 Uhr. Dann gibt es für närrische Wintersportler eine Sonderaktion: Skifahrer und Snowboardfahrer im Kostüm fahren den Angaben zufolge vier Stunden lang gratis.

In Hessens größtem Wintersportgebiet in Willingen (Waldeck-Frankenberg) herrschen laut einer Sprecherin gute Wintersportbedingungen. Heute gibt es von 18.30 bis 21.45 Uhr Flutlichtskifahren.