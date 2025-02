Commerzbank-Übernahme in Frankfurt auf dem Weg

Die italienische Großbank Unicredit hat ihren Einstieg bei der Commerzbank beim Bundeskartellamt zur Prüfung eingereicht.

Veröffentlicht am 26.02.25 um 11:08 Uhr

Die Behörde untersuche die Folgen eines Erwerbs einer Minderheitsbeteiligung an der Commerzbank durch die Unicredit für den Wettbewerb, sagte ein Sprecher des Bundeskartellamts am Mittwoch. Die Unicredit habe die Übernahme eines Anteils von bis zu 29,99 Prozent an Deutschlands zweitgrößter Privatbank angemeldet.