Männliche Opfer sexualisierter Gewalt nehmen Beratung an

Für männliche Betroffene von sexualisierter Gewalt gibt es deutlich weniger Beratungsangebote als für Mädchen und Frauen. Hessen will diese Lücke mit neuen Anlaufstellen schließen - und die werden sehr gut angenommen. Beratungsstellen gibt es in Wiesbaden, Gießen, Darmstadt und Kassel. Dort werden mittlerweile auch Männer und Jungen beraten, die in ihrer Kindheit oder Jugend von sexualisierter Gewalt betroffen sind oder waren.

So werden in Gießen zehn Betroffene betreut, es gibt dort auch eine Männergruppe. In Kassel wurden in diesem Jahr bislang 13 Männer beraten. Die Leiterinnen und Leiter der Beratungsstellen berichten, viele Männer täten sich schwer, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Doch der Bedarf sei groß, da es kaum Angebote für männliche Betroffene gebe.