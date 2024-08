Hitzewelle in Hessen

Wer das Wetter gerne kühl und frisch mag, muss heute ganz stark sein: Die neue Woche startet mit einem heißen und sonnigen Tag. Bis zu 35 Grad erwarten uns in Südhessen, etwa in Darmstadt und Michelstadt (Odenwald). Auch in Nordhessen klettern die Werte laut hr-Wetterredaktion auf 31 Grad in Korbach und 32 Grad in Kassel.

So ähnlich geht es auch in den nächsten Tagen weiter: Morgen können es bis zu 36 Grad mit schwül-heißer Luft werden, am Mittwoch kommen zu der Hitze auch noch Gewitter.