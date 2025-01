Glätte führt zu Unfällen in Nord- und Mittelhessen

Auf glatten und verschneiten Straßen ist es in der Nacht in Teilen von Hessen zu Unfällen gekommen. In Mittelhessen seien bis zum frühen Morgen 23 Unfälle gezählt worden, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Gießen. In fünf Fällen hätten sich Verkehrsteilnehmer Prellungen oder andere leichte Verletzungen zugezogen. Schwerverletzte habe es nicht gegeben. "Den Gesamtschaden schätzen wir bisher auf etwa 210.000 Euro", sagte der Sprecher.

In Nordhessen, etwa in der Gemeinde Gilserberg (Schwalm-Eder) hätten sich mehrere Lastwagen im Schnee festgefahren, manche standen quer auf der Straße. Die gute Nachricht zum Schluss: In den vergangenen Stunden habe sich die Wetterlage etwas beruhigt. Es sei nun nicht mehr ganz so glatt auf den Straßen.