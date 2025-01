Ein Mann ist in Obertshausen in eine Polizei-Kontrolle geraten. Danach sah es jedenfalls aus. Wie sich herausstellte, fiel der 50-Jährige auf einen Trickbetrug rein - und verlor sein ganzes Bargeld.

Falsche Polizisten am Telefon, an der Haustür - und jetzt auch bei der Verkehrskontrolle: Ein falscher Beamter hat in Obertshausen (Offenbach) einen Autofahrer um mehr als 1.000 Euro betrogen.

Gemeinsam mit einem Komplizen habe der Unbekannte sein 50 Jahre altes Opfer am Mittwoch im Rahmen einer vermeintlichen Polizei-Kontrolle angehalten und dessen Bargeld gefordert, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Wie der Mann das begründet habe, sei derzeit unklar, sagte ein Sprecher der Polizei.

Der falsche Polizist sei komplett schwarz gekleidet gewesen. "Uniform", Basecap und Weste seien jeweils mit der Aufschrift "Polizei" versehen gewesen.

Flucht mit Auto - falsche Polizisten bauen Unfall

Nachdem der Autofahrer ihm das Geld übergeben hätte, sei der vorgebliche Polizist zusammen mit seinem Mittäter in einem Wagen geflüchtet. Kurz darauf stießen die beiden aber mit einem hinter ihnen fahrenden Mann zusammen, da sie plötzlich auf der Straße gewendet hatten. Die Polizei fand den Wagen wenig später verlassen in einer Straße und hofft nun auf Zeugenhinweise .

Wie erkennt man echte Polizisten? - Tipps der Polizei Dienstausweis: Lassen Sie sich im Zweifel den Dienstausweis zeigen. Echte Polizeibeamte haben kein Problem damit, sich zu identifizieren.

Kontrollgrund: Lassen Sie sich den Grund der Kontrolle erklären. Eine Zahlungsverpflichtung vor Ort besteht nur unter bestimmten Umständen, etwa als Sicherheitsleistung. Eine Zahlung kann man hingegen verweigern, wenn es sich um eine Ordnungswidrigkeit handelt und man einen festen Wohnsitz im Bundesgebiet hat.

Verhalten: Vorsicht, wenn die Person hastig auftritt. Im Zweifel sollte man auf die Fortsetzung der Kontrolle auf einer Polizeidienststelle bestehen.

Telefonische Bestätigung: Wenn Sie Zweifel haben, können Sie die örtliche Polizeidienststelle anrufen, um zu bestätigen, ob die Kontrollierenden tatsächlich von der Polizei sind. Nutzen Sie dafür eine vertrauenswürdige Quelle und nicht die von dem "Polizisten" angegebene Nummer.

Bei dem Unfall erlitt ein 56-Jähriger, der in dem anderen Wagen unterwegs war, leichte Verletzungen. An seinem Auto sei überdies ein Totalschaden entstanden. Dieser liege bei schätzungsweise mehr als 45.000 Euro, berichtete der Polizeisprecher weiter.