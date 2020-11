Zum Artikel Vogelsbergkreis im Regionencheck : Heißer Tanz um Windkraft auf dem Vulkan

Früher war der Vogelsberg einmal fest in SPD-Hand. Das hat sich geändert. Als Zünglein an der Waage gelten heute die Freien Wähler. Heftig gestritten wird in Europas größtem Vulkangebiet über die Energiewende. [mehr]