Parallel zur Landtagswahl wurden am Sonntag auch wieder zahlreiche Bürgermeister und Bürgermeisterinnen neu gewählt. Hier finden Sie eine Übersicht und die Wahlergebnisse.

Wer wird neuer Chef oder neue Chefin im Rathaus? Darüber haben die Wahlberechtigten in 42 hessischen Kommunen zeitgleich mit der Landtagswahl abgestimmt. Hier die Ergebnisse der einzelnen Bürgermeisterwahlen:

Sebastian Münscher (SPD) holt 34,2 Prozent der Stimmen, Jonas Rudolph (CDU) 29,6 Prozent und Marcus Weber (unabhängig) 36,2. Münscher und Weber müssen also in die Stichwahl. Amtsinhaber Christian Grunwald (CDU) trat nicht mehr an. [ mehr ]

In Herbstein steht ein Wechsel bevor: Bürgermeister Bernhard Ziegler trat nicht mehr an. Einzige Kandidatin war Astrid Staubach (unabhängig). Sie kommt auf 78 Prozent Zustimmung. [ mehr ]

Nach dem Rücktritt von Bürgermeister Rainer Bersch (parteilos) stand in Groß-Rohrheim eine vorgezogene Neuwahl an. Zur Wahl standen drei Kandidaten: Frank Meister von der Wählergemeinschaft Leben in Groß-Rohrheim (LiGR), Karsten Krug und Heiko Sonnleitner-Seegmüller (beide unabhängig). Haushoch gewonnen hat Krug mit 71,6 Prozent der Stimmen. Meister kommt auf 19,9, Sonnleitner-Seegmüller auf 8,5 Prozent.

Der Amtsinhaber Roland Seel (CDU) trat nach zwölf Jahren nicht wieder an. Um seine Nachfolge bewarben sich Tobias Stahl (CDU), Daniela Sorg-Meghawry (FWG) und die beiden unabhängigen Kandidaten Heiko Bullmann und Katja Jokiel-Gondek. Stahl und Jokiel-Gondek gehen in die Stichwahl mit 33,7 und 28,8 Prozent. Sorg-Meghawry erhielt 23,3 Prozent, Bullmann 17,1. [ mehr ]

