Tierheime in Hessen an der Kapazitätsgrenze

Kurzmeldung Tierheime in Hessen an der Kapazitätsgrenze

Die Situation in den hessischen Tierheimen hat sich weiter zugespitzt. "Sie sind am Ende ihrer Kapazitäten", sagte eine Sprecherin der Tierschutzorganisation Tasso in Sulzbach (Main-Taunus).

Zum Teil könnten keine Tiere mehr aufgenommen werden. Bereits vor dem Beginn der Sommerferien habe sich die Zahl der abgegebenen und ausgesetzten Tiere gehäuft, berichtet auch eine Sprecherin des Landestierschutzbundes Hessen. Die Tierheime bräuchten andere Finanzierungsmodelle und andere Gebührensätze beim Tierarzt, so die Forderung der Tierschützerin.