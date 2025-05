100.000 Euro Schaden bei Kellerbrand in Hofheim

Beim Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Sindlinger Straße in Hofheim (Main-Taunus) ist am Freitagabend ein Schaden von 100.000 Euro an dem Gebäude entstanden.

Die Bewohner mussten das Haus für die Dauer der Löscharbeiten verlassen, wie die Polizei am Samstag berichtete. Die Brandursache ist den Angaben zufolge noch unklar.