Pkw in Eschborn angezündet - Parkhaus gesperrt

In einem Parkhaus in der Georg-Büchner-Straße Eschborn (Main-Taunus) ist am frühen Samstagmorgen ein Pkw angezündet worden.

Veröffentlicht am 03.05.25 um 18:56 Uhr







Dabei sei vermutlich Brandbeschleuniger eingesetzt worden, teilte die Polizei mit. Das Parkhaus ist in seiner Statik stark beschädigt und musste gesperrt werden. Der Gesamtschaden könne derzeit nicht abgeschätzt werden, so die Beamten.