100.000 Euro Schaden durch Cabrio-Schlitzer in Wiesbaden

Kurzmeldung 100.000 Euro Schaden durch Cabrio-Schlitzer in Wiesbaden

Schaden in Höhe von mittlerweile 100.000 Euro haben Unbekannte seit Ende Oktober verursacht.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sind in der Innenstadt die Dächer von über zwei Dutzend Cabrios aufgeschlitzt worden. Der Wert der gemachten Beute aus den Innenräumen der Fahrzeuge sei im Vergleich zum Sachschaden relativ gering, so die Beamten.