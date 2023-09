Nach einem Autounfall bei Bad Wildungen ist eine 15-Jährige im Krankenhaus gestorben. Drei weitere junge Insassen wurden schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Dienstagabend gegen 20.40 Uhr auf der K40 bei Bad Wildungen (Waldeck-Frankenberg). Ein 18 Jahre alte Autofahrer war nach Polizeiangaben zwischen den Ortsteilen Reinhardshausen und Reitzenhagen mit seinem Wagen aus ungeklärter Ursache auf die Gegenspur geraten und mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert.

Der Unfallverursacher sowie ein 20-Jähriger und zwei 16 und 15 Jahre alten Mitfahrerinnen wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Die 15-Jährige erlag dort am Mittwoch ihren Verletzungen. Sie war zuvor in einem kritischen Zustand mit einem Hubschrauber in die Klinik nach Marburg geflogen worden.

Totalschaden an beiden Fahrzeugen

Im entgegenkommenden Wagen zogen sich die 39 Jahre alte Fahrerin und eine 17 Jahre alte Beifahrerin leichte Verletzungen zu. Sie wurden vorsorglich in Krankenhäuser eingeliefert.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Ein Gutachter soll jetzt den Unfallhergang klären. Die Kreisstraße war während der Bergungsarbeiten für mehrere Stunden geseprrt.