Urteil in Darmstadt

Ein Vater entführte mit Hilfe seines Sohnes die eigene Tochter, weil sie angeblich nicht nach den Regeln der Familie lebte. Jetzt hat das Gericht Haftstrafen verhängt.

Veröffentlicht am 27.01.25 um 17:21 Uhr

Nach der Entführung einer damals 16-Jährigen durch ihren Vater und ihren Bruder hat das Landgericht Darmstadt die beiden Angeklagten zu Haftstrafen verurteilt. Der Bruder muss drei Jahre ins Gefängnis, der Vater zwei Jahre und elf Monate. Die heute 17-Jährige hatte offenbar nicht nach den Vorstellungen ihrer syrischen Familie gelebt.

Im vergangenen Jahr hatten die beiden Männer in Darmstadt die Jugendliche laut Gericht in ein Auto gezerrt, nach Amsterdam gebracht und wollten sie wohl weiter nach Syrien bringen. Dort, so der Vorwurf, sollte sie wieder nach den Regeln der Familie leben. Warum die Jugendliche stattdessen aus Amsterdam mit dem Zug nach Hessen fahren konnte, ist weiterhin ungeklärt.

In der Anklage warf die Staatsanwaltschaft Vater und Sohn zudem vor, sie wollten die heute 17-Jährige in Syrien verheiraten lassen. Im Prozess konnte der Vorwurf der Zwangsheirat aber nicht bewiesen werden.

Kindergeld zu Unrecht kassiert

Auch das Schicksal der jüngeren Schwester der Jugendlichen wirft Fragen auf. Die damals 13-Jährige soll bereits vor fast drei Jahren ohne ihr Wissen nach Syrien gebracht worden sein. Auch bei ihr vermuteten die Ermittler, dass sie womöglich verheiratet wurde.

Unter dem Vorwand, sie werde in den Urlaub nach Spanien geschickt, brachten Vater und Bruder das 13-jährige Mädchen nach Angaben der Staatsanwaltschaft nach Amsterdam und von dort nach Syrien.

Dem Vater wurde auch vorgeworfen, für die jüngere Tochter zu Unrecht mehr als 5.000 Euro an Kindergeld bezogen zu haben, obwohl sie das Land längst verlassen hatte. Das gestand sein Verteidiger ein.