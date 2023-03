16-Jähriger an Bushaltestelle attackiert und verletzt

Von hinten in die Beine getreten

Ein 16-Jähriger ist in der Nacht zum Samstag in Wiesbaden von zwei Personen angegriffen und verletzt worden.

Er hatte nach Polizeiangaben vom Sonntag an einer Bushaltestelle gewartet, als er von einem Täter aus einer Gruppe heraus angesprochen wurde. Der zweite Täter trat ihm von hinten in die Beine, so dass der 16-Jährige zu Boden fiel.