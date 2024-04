Kurz nach der Meldung eines Einbruchs in ein Wohnhaus im Groß-Umstädter Stadtteil Wiebelsbach (Darmstadt-Dieburg) ist der mutmaßliche Täter am Donnerstag von der Polizei festgenommen worden.

Mit einem Hubschrauber sei der 24-Jährige in einem Gebüsch aufgespürt worden, so die Polizei am Freitag. Bei ihm wurde mutmaßliches Diebesgut sichergestellt. Er kam in Untersuchungshaft.