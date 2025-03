Ein Jugendlicher ist im Schwalm-Eder-Kreis von einem Auto erfasst und getötet worden. Der 16-Jährige war mit seinem Rad auf einer Landstraße unterwegs, als es zum Zusammenstoß kam.

Veröffentlicht am 20.03.25 um 06:01 Uhr

Der tödliche Unfall ereignete sich auf der Landstraße 3263 im nordhessischen Schwalm-Eder-Kreis. Der 16-Jährige war mit seinem Rad zwischen Neukirchen-Riebelsdorf und Willingshausen unterwegs, als er am Mittwochabend gegen 20.35 Uhr von einem dahinter fahrenden Pkw erfasst wurde. Der Jugendliche sei noch am Unfallort seinen Verletzungen erlegen, teilte die Polizei in der Nacht zum Donnerstag mit.

Der 57 Jahre alte Autofahrer erlitt demnach einen Schock. Er wurde von einem Notfallseelsorger betreut.

Unfallhergang noch unklar

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden das Auto des 57-Jährigen und das Fahrrad des Getöteten beschlagnahmt. Ein Gutachter soll helfen, den Unfallhergang zu rekonstruieren. Die Polizei in Schwalmstadt hat Ermittlungen aufgenommen.

Die L3263 war für die Unfallaufnahme in beide Richtungen zwischen Riebelsdorf und Loshausen voll gesperrt. Neben Rettungs- und Bergungskräften war auch die Feuerwehr an dem Einsatz beteiligt.