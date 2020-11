Zum Artikel Ertrunkene Geschwister in Neukirchen : Stadt war vor Gefahren des Dorfteichs gewarnt

Drei Geschwister ertranken in einem Dorfteich in Neukirchen. Der Bürgermeister ficht eine Bestrafung an, will die Gefahr nicht geahnt haben. Eine Durchsuchung bringt ans Licht: Eine warnende Analyse lag im Rathaus. [mehr]