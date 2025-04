Der Mann, der eine Jugendliche in Wetzlar erschossen haben soll, war laut einem Medienbericht ein militanter Neonazi. Er starb an seinen Verletzungen, nachdem er die Waffe gegen sich selbst gerichtet hatte.

Der 32 Jahre alte Mann, der in Wetzlar eine 17-Jährige erschossen haben soll, hat offenbar der militanten Neonazi-Szene angehört. Das berichtet die Frankfurter Rundschau in ihrer Mittwochsausgabe. Demnach handelt es sich bei dem Mann um Francesco M., der 2010 einen rechtsextrem motivierten Brandanschlag in Wetzlar verübt hat.

Ziel des Anschlags des damals 17-Jährigen war dem Bericht zufolge das Haus des antifaschistisch engagierten Pastoralreferenten Joachim Schäfer. "Man muss immer damit rechnen, dass sie etwas anzünden, zerstören oder jemanden töten", sagte Schäfer nun gegenüber der Zeitung über verurteilte gewalttätige Neonazis.

Verletzt wurde damals niemand. M. wurde vom Landgericht Limburg wegen versuchten Mordes und schwerer Brandstiftung zu einer Jugendstrafe von fünf Jahren und neun Monaten verurteilt.

Täter in Krankenhaus gestorben

Der 32-Jährige war am vergangenen Donnerstag gemeinsam mit einer 17-Jährigen mit Schussverletzungen auf einem Feldweg in Wetzlar-Blasbach aufgefunden worden. Am Montag erlag er seinen Verletzungen, wie die Staatsanwaltschaft Wetzlar am Dienstag mitteilte.

Audiobeitrag Bild © hessenschau.de | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand soll er der Jugendlichen aufgelauert und auf sie geschossen haben. Danach richtete er die Waffe gegen sich selbst.

Die 17-Jährige war nach der Tat am Donnerstagmorgen mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht worden, wo sie starb.

Jugendliche beendete Beziehung

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft führten die beiden vor mehreren Monate eine Liebesbeziehung, die dann von der 17-Jährigen beendet wurde. Der 32-Jährige soll keine Erlaubnis für das Führen einer Schusswaffe besessen haben und diese illegal erworben haben.

Die Zahlen zu Gewalt gegen Frauen in Hessen sind konstant hoch: Im Jahr 2023 wurden 12.000 Fälle häuslicher Gewalt erfasst, 9.000 Frauen erlebten Gewalt in Partnerschaften und Ehen. In ganz Deutschland wurden nach Angaben des Opferhilfevereins Weisser Ring 360 Frauen von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet , das ist fast ein Femizid pro Tag.

Weitere Informationen Hilfe bei Gewalt gegen Frauen Bei akuter Gefährdung: Polizeinotruf 110



Wenn Sie als Frau von häuslicher Gewalt betroffen sind, können Sie rund um die Uhr kostenfrei das Hilfetelefon anrufen unter der Nummer 08000/116016 oder hier Beratung und Hilfe finden . Der Weiße Ring hilft Opfern von Gewalt.



Auch Männer, die ein Aggressions- und Gewaltproblem haben, können (frühzeitig) Hilfe und Beratung bekommen. In der "Wegweiser"-Broschüre der Landeskoordinierungsstelle gegen häusliche Gewalt werden Anlaufstellen in Hessen aufgelistet. Ende der weiteren Informationen