17-jähriger Autodieb fährt in Villmar durch Schaufensterscheibe

Ein 17-Jähriger ist in der Nacht zum Samstag in ein Autohaus in Villmar (Limburg-Weilburg) eingebrochen und hat ein Fahrzeug entwendet.

Nach Angaben der Polizei fuhr er mit dem Pkw durch die Fensterscheibe des Autohauses. Seine Fahrt endete in Niederbrechen, als er auf einen Pkw auffuhr. Während seiner Fahrt hatte er zudem mehrere geparkte Fahrzeuge gerammt. Offenbar stand er unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Gegen ihn wird ermittelt.