Ein 19 Jahre alter Autofahrer ist in Weilrod (Hochtaunus) bei einem Unfall am Samstagmittag schwer verletzt worden.

Er verlor aus unbekannter Ursache in einer Kurve der B275 die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr in einen Graben, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.