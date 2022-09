Nach einem Unfall auf der A5 am Mittwoch ist ein 19 Jahre alter Autofahrer im Krankenhaus in Bensheim (Bergstraße) gestorben.

Das teilte die Polizei am Montag mit. Nach ersten Erkenntnissen war der 19-Jährige mit seinem Auto an einer Raststätte in einen parkenden Lkw gefahren. Zwei 22 und 21 Jahre alte Mitfahrer wurden schwer verletzt. Die Unfallursache wird ermittelt.