19-Jähriger in Darmstadt nach Tritten verletzt

Ein 19-Jähriger in Darmstadt ist am Donnerstagabend durch mehrere Tritte verletzt worden und musste in einer Klinik behandelt werden.

Veröffentlicht am 09.08.24 um 10:44 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Laut Polizei wurde der Mann von zwei bisher Unbekannten attackiert. Der 19-Jährige hatte Heroin bei sich, ob das der Grund für die Auseinandersetzung war, ist noch unklar.