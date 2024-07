19-jähriger Raser in getunter Corvette in Frankfurt gestoppt

Die Polizei hat in Frankfurt einen 19-jährigen Raser gestoppt. Er soll mit einer getunten Corvette rücksichtslos durch die Innenstadt und über rote Ampeln gefahren sein.

Der junge Mann fuhr am Samstagabend in einer Corvette laut Zeugenaussagen mit hohem Tempo durch die Innenstadt und ignorierte dabei auch rote Ampeln, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Die Beamten stoppten den Fahrer. Bei der Kontrolle entdeckten sie zudem eine unerlaubte Abgasanlage in dem Sportwagen, wodurch der Wagen keine Betriebserlaubnis mehr hatte. Gegen den 19-Jährigen wurde Strafanzeige gestellt, sein Führerschein wurde eingezogen.