200 Teilnehmende bei Anti-Trump-Demonstration in Frankfurt

In Frankfurt haben am Samstag rund 200 Menschen unter dem Motto "No Kings" ("Keine Könige") gegen die aus ihrer Sicht zunehmend autoritären Ausschreitungen der Trump-Regierung demonstriert.

Aufgerufen zu dem Protest hatte die Organisation der Demokraten im Ausland. Man habe Trump und seine Verbündeten hart gegen die Redefreiheit vorgehen, Menschen für ihre politischen Ansichten festnehmen und sich den Gerichten verwehren sehen, so die "Democrats Abroad" auf ihrer Webseite. Die Demonstration verlief laut Polizei friedlich.